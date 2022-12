Ascolti Tv 15 dicembre 2022, pari e patta in serata tra Rai1 e Canale5. Al mattino va forte Eleonora Daniele

Ascolti 15 dicembre 2022 in Prima Serata su Rai1 per il ciclo Purché Finisca Bene il film Se Mi Lasci Ti Sposo è stato visto da una media di 2.567.000 spettatori pari al 15%. Su Canale 5 la prima tv di Last Christmas 2.412.000 (15%). Su Rai2 Che c’è di Nuovo con Ilaria D’Amico 485.000 (3.1%). Su Italia 1 Crossfire Bloccati nell’Incubo 977.000 (5.3%). Su Rai3 Wolf Call Minaccia in alto mare 831.000 (4.6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio, con la conduzione di Marcello Vinonuovo, 1.064.000 (8%). Su La7 Speciale Piazza Pulita I Fuorilegge 989.000 (5.3%). Su Tv8 Quattro Ristoranti 505.000 (3.1%). Sul Nove Botte di Natale 387.000 (2.3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 3.935.000 (19.1%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.877.000 (18.9%). Su Rai2 Tg2 Post 864.000 (4.2%). Su Italia1 NCIS 1.309.000 (6.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.465.000 (7.2%), Un Posto al Sole 1.589.000 (7.6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.140.000 (5.7%) e 1.030.000 (5%). Su La7 Otto e Mezzo 1.539.000 (7.5%). Su Tv8 100% Italia 494.000 (2.4%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 425.000 (2.1%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità Sfida al Campione 3.661.000 (23.3%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.286.000 (19.8%). Su Rai2 Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo 758.000 (3.9%).

Nel daytime da segnalare al mattino Fiorello con Viva Rai2 736.000 (15.9%). Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.012.000 (22.2%) e 971.000 (22.4%). Su Rai1 Storie Italiane 784.000 (18.1%) e 984.000 (18.6%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 683.000 (9.9%), Viva Radio 2! E un po’ anche Rai1 223.000 (7.5%). Su Canale 5 Tg5 Notte 642.000 (8.8%), Sex and the City 2 299.000 (7.5%). Su Rai2 Bar Stella 293.000 (4.8%). Su Rai 3 100 Opere Tornano a Casa 291.000 (2.5%), Tg3 Linea Notte 290.000 (4.6%). Su Italia1 La Mummia Il Ritorno 287.000 (3.8%). Su Rete 4 Il Laureato 225.000 (6.4%). Su La7 La Sottile Linea Rossa 192.000 (2.5%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Dicembre 2022, 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA