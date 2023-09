Ascolti Tv 12 settembre 2023, oltre 7.6 milioni per gli Azzurri. Tiene botta la Berlinguer con Corona. Bene Eleonora Daniele

Ascolti Tv martedì 12 settembre 2023, in prima serata su Rai1 l’incontro di qualificazioni europee Italia-Ucraina ha appassionato una media di 7.688.000 spettatori pari al 38.07% (pre partita: 5.203.000 – 27.14%, post partita: 3.334.000 – 20.14%). Su Canale 5 Brooklyn 1.457.000 spettatori pari all’8.02% di share. Su Rai2 Il Respiro della Libertà 598.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 The Day After Tomorrow L’alba del giorno dopo 1.245.000 spettatori pari al 7.4%. Su Rai3 Filorosso Extra ha raccolto davanti al video 331.000 spettatori pari ad uno share del 2.22% (presentazione di 33 minuti 748.000 – 3.68%). Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca tiene nonostante la partita dell'Italia e raggiunge la media di 939.000 spettatori con il 7.03% di share. Su La7 The Women 421.000 spettatori con uno share del 2.27%. Su Tv8 Pechino Express La Via delle Indie 359.000 spettatori con il 3.2%. Sul Nove Se Dio Vuole 267.000 spettatori con l’1.5%. Su Rai Sport l’incontro degli Europei di Pallavolo Italia-Olanda 1.205.000 spettatori con il 6.9% di share. Su Real Time Primo Appuntamento condotto da Flavio Montrucchio 343.000 e 1,8%.

In fascia Access prime time Paperissima Sprint su Canale 5 registra una media di 2.133.000 telespettatori, share 10.35%. Su Rai 2 Tg2 Post 513.000 telespettatori, share 2.47% mentre su Rai 3 Blob 784.000, 4.65% e a seguire Viaggio in Italia 909.000, 4.96%, Il cavallo e la torre 1.148.000, 5.84%; Un posto al sole 1.548.000, 7.44%. NCIS su Italia 1: 1.243.000 telespettatori, share 6.14% mentre Stasera Italia su Rete 4: 774.000 telespettatori, share 3.97% e 749.000, 3.59%. Su La7 Otto e mezzo 1.127.000 telespettatori, share 5.49%, su Tv8 100% Italia 432.000 telespettatori, share 2.14% e su Nove Don’t Forget the Lyrics 399.000 telespettatori, share 1.95%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.545.000 spettatori (27.09%).

Nel daytime al mattino su Rai1 Uno Mattina 763.000 telespettatori con il 19.35%. La prima parte di Storie Italiane 623.000 spettatori con il 17.38%. Su Canale5 Morning News 772.000 spettatori con il 18.81% e 587.000 spettatori con il 16.4%. Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane 855.000 spettatori con il 19.52%, E’ Sempre Mezzogiorno 1.539.000 spettatori con il 17.17%. Su Canale 5 Forum 1.244.000 telespettatori con il 19.51%. Al pomeriggio su Rai1 La Volta Buona 1.355.000 spettatori con il 12.18% nella presentazione e 1.209.000 spettatori con il 13.1% nel programma, Il Paradiso delle Signore 1.336.000 con il 16.45%, La Vita Diretta 1.301.000 spettatori con il 17.86%, nella presentazione dalle 17.01 alle 17.22, e 1.551.000 spettatori con il 19.92% nel programma. Su Canale5 Beautiful 2.604.000 con il 21.84%, Terra Amara 2.515.000 con il 22.78% di share. A seguire Uomini e Donne 2.387.000 e 26.34% (finale 2.237.000 – 26.7%), la striscia di Grande Fratello 1.998.000 spettatori e il 24.29%, La Promessa 1.728.000 spettatori con il 21.64%. Dopo una presentazione di 5 minuti (1.411.00 – 18.72%), Pomeriggio Cinque, condotto da Myrta Merlino, 1.204.000 spettatori con il 16.53% dalle 17.04 alle 17.55, e a 1.125.000 spettatori con il 14.18% nella seconda parte (Saluti: 982.000 – 11.93%).

In seconda serata su Rai1 la prima stagionale di Porta a Porta 774.000 spettatori con il 9.6% di share.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Settembre 2023, 11:36

