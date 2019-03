Ascolti 7 marzo 2019, oltre 5 milioni per Che Dio ci Aiuti. Ancelotti ok su Tv8, buona ripartenza per Del Debbio

Ascolti Tv di giovedì 7 marzo 2019. Su Rai1 la quinta stagione della fiction Che Dio Ci Aiuti è stata vista da una media superiore ai 5 milioni e 100 mila spettatori pari al 22,2% di share. Su Canale 5 Chi Vuol Essere Milionario? 2,2 milioni e l’11,3%. Su Tv8 Napoli-Salisburgo di Europa League è stato seguito da una media di oltre 1,7 milioni con il 6,9%. Su Italia 1 6,2% per Fast and Furious 5. Su Rai3 United Kingdom – L’amore che ha cambiato la storia 4,9%. Per quanto riguarda l’informazione e l’approfondimento: su La7 Piazza Pulita 5,7%, che oltre un milione di spettatori precede di poco Dritto e Rovescio su Rete4. Buona ripartenza infatti per Paolo Del Debbio che sfiora il milione di media e chiude la puntata d’esordio aperta con Matteo Salvini con il 5,2% di share. Ancora una serata flop per Popolo Sovrano su Rai2: solo il 2,9%. Sul Nove i documentari di Tutta la verità 1,9%. Su Sky Uno Masterchef ha raccolto 874.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 3,3% nel secondo.



All'ora di cena su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.942.000 spettatori con il 18,8%. Su Canale 5 Striscia La Notizia 4.425.000 spettatori e il 16,8%.