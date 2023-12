Antonella Clerici si scusa per la gaffe di chef Barzetti: «Battuta infelice, non l'ho sottolineato abbastanza»

di Redazione web

Antonella Clerici si è scusata per la gaffe di pochi giorni fa dello chef Sergio Barzetti, in cui parlava di usare il vino per «stordire la preda». La conduttrice di È sempre mezzogiorno, il cooking show di Rai1, ha aperto la puntata chiedendo venia ai telespettatori per lo scivolone.

Le scuse di Antonella Clerici

«E' stata una battuta molto infelice quella che martedì ha fatto il nostro chef Sergio Barzetti, persona al di sopra di ogni sospetto, che conosco da tanto. Eravamo in diretta e l'ho detto subito ma forse non ho sottolineato abbastanza, lo faccio ora: è stata una battuta molto infelice, mi spiace e me ne scuso qui in tv, come lui stesso ha fatto ieri sui social».

«Mi dispiace e mi scuso perchè se qualcuno viene a casa mia, che poi è anche cosa vostra - ha detto rivolgendosi ai telespettatori - e dice una cosa sbagliata bisogna scusarsi. Giusto sottolinearlo perché noi parliamo di cucina, ma diamo anche messaggi importanti»​.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 13:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA