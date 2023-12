Antonella Clerici in lacrime dopo il funerale di Giulia Cecchettin: «Sono in difficoltà... ma dopo il dolore ci deve essere l'impegno»

di Redazione Web

«Sono in difficoltà, cosa volete che vi dica», ha iniziato così Antonella Clerici la nuova puntata in diretta di "È sempre mezzogiorno". Lo show di cucina è andato in onda subito dopo il funerale della giovane Giulia Cecchettin, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Il papà di Giulia ha dedicato parole molto dolci alla figlia e ha tenuto un discorso molto importante ed emozionante, tanto da mettere in seria difficoltà la conduttrice che ha voluto dedicare qualche parola alla famiglia colpita dalla tragedia.

Il discorso di Antonella Clerici

La morte di Giulia Cecchettin ha lasciato un segno indelebile nelle coscienze delle persone, è diventata il simbolo di una lotta contro la violenza di genere, contro chi si prende la libertà di scegliere per la vita o la morte dell'altra perosna, in nome dell'amore, che in realtà, amore non è.

Antonella Clerici si è trovata in difficoltà oggi, quando, al termine dei funerali di Giulia, andati in onda prima del suo show, ha dovuto dare inizio a "È sempre mezzogiorno" e ha voluto dedicare qualche parola in merito.

«Sono in difficoltà, sono veramente in difficoltà.

Il suo discorso ha colpito molto gli spettatori che hanno apprezzato le sue parole e i suoi toni sempre delicati, ma incisivi.

