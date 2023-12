Antonella Clerici e la gaffe di chef Barzetti, i social la applaudono: «Ma le scuse doveva farle lui, non tu»

di Redazione web

Antonella Clerici ha voluto ribadire le proprie scuse al pubblico del suo programma "È Sempre Mezzogiorno" dopo ciò che è accaduto qualche giorno fa. Lo chef Sergio Barzetti, mentre preparava un piatto e spiegava ingredienti e procedimento, ha detto: «Quando cucini in casa, rompi il ghiaccio subito e poi si cucina meglio con un bicchiere di fianco. E poi vai a fare una cosa importante: stordisci la preda». Antonella aveva subito corretto il tiro rispondendo: «Adesso, detto così…Non è carino». Oggi, la conduttrice ha voluto scusarsi nuovamente.

Le scuse di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha cominciato la puntata odierna, giovedì 21 dicembre, di "È Sempre Mezzogiorno", rivolgendo le sue scuse ai telespettatori che martedì hanno assistito in diretta alla triste battuta dello chef Sergio Barzetti. La conduttrice ha detto: «Volevo dire una cosa, sapete che dico sempre ciò che ho nel cuore. Martedì, il nostro chef Sergio Barzetti ha fatto un'infelice battuta. Lui è una persona al di sopra di ogni sospetto perché lo conosco da molti anni, però, ciò che ha detto non è stato bello. Noi eravamo in diretta e io ho sottolineato che era una brutta battuta ma, forse, non l'ho fatto abbastanza. Ecco, la sua uscita è stata molto infelice. Quindi me ne dispiaccio e me ne scuso perché questa è casa mia e, quindi, se qualcuno viene a casa mia che, però, è anche casa vostra ed entra nelle vostre case e dice una cosa poco gradevole, bisogna scusarsi.

Antonella Clerici chiede scusa per l’espressione triste e infelice pronunciata in trasmissione dallo chef Sergio Barzetti#ÈSempreMezzogiorno https://t.co/JHvON5rrlP — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 21, 2023

I commenti

Su Twitter, il video scuse di Antonella Clerici è diventato subito virale e i suoi fan e i telespettatori della trasmissione di cucina hanno molto apprezzato le parole della conduttrice. Qualcuno ha scritto: «Antonella fa sempre una bellissima figura quando si rivolge al suo pubblico» oppure «Brava Antonella ma le scuse televisive ce le si aspettava dallo chef».

