Anna Tatangelo a Domenica In, il gesto spiazza Mara Venier: «Ma è impazzita?». Poi lei spiega tutto

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Settembre 2020, 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, la cantante di Sora è stata ospite nella prima puntata del salotto di Rai1 per festeggiare i suoi 18 anni di carriera. Anna Tatangelo si è presentata con un look totalmente rinnovato, con tanto di capelli biondi, in un'inedita versione "rapper" dopo il successo del singolodopo averle fatto i complimenti, afferma: «Quando ti ho vista la prima volta a cantare Guapo, che ti muovevi in quel modo, ho pensato 'Ma è impazzita Anna?'. Mi chiedevo 'Ma è Anna?'. Non ti avevo riconosciuta».spiega il cambiamento: «In realtà, è venuta fuori la vera Anna. Quella che vedi oggi, che sorride di più, si diverte e ha trovato più e o meno un equilibrio».E conclude: «Il cambiamento interiore si ripercuote sulle scelte musicali. Ma devo dire che è stato accolto positivamente».