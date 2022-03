Anna Safroncik a "Oggi è un altro giorno": «L'emozione di abbracciare papà, fuggito dalla guerra»

Anna Safroncik ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno.

Anna Safroncik ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno

Anna Safroncik ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno ha parlato della sua infanzia. Fino a dodici anni infatti ha vissuto a Kiev: «Vengo da una famiglia di artisti - ha raccontato - quindi la mia infanzia è stato meravigliosa, dietro le quinte con applausi, fiori, tenori che scaldano la voce… Papà era tenore, mamma ballerina e io facevo parte dello spettacolo, mi hanno messo a recitare a cinque anni. Anche mio nonno era un artista e quando è venuto a mancare ai funerali è venuto il presidente Zelenski per porgere l’ultimo saluto. Ora c’è la guerra e tutti vorrebbero tornare alla normalità. Durante la mia infanzia sono stata vittima della propaganda, il comunismo era ancora molto forte e tu non hai uno sguardo su un’altra prospettiva. Sei praticamente cieco, fra slogan e libri scolastici, che ti parlano di un futuro roseo. A scuola non c’era il crocifisso ma il ritratto di Lenin. Conoscere la libertà è stato strano, devi deconcretizzare il passato, ricominciare da capo con delle gabbie».

Recentemente il papà di Anna, Eugenio Safroncik, è riuscito a scampare agli orrori della guerra e l'ha raggiunta in Italia: «E’ felice di stare con sua figlia, non voglio turbarlo più di quello che è. Ha un grande sostegno da parte dei fa, degli amici e dei parenti. Quando è arrivato è stato uno degli abbracci che non dimenticherò mai. Ero a Milano è ho avuto persone care che l’hanno portato da me, che nel mentre avevo organizzato tutto. Sono entrato la sera a casa dopo il lavoro ed ora è qui assieme alla moglie. Ho capito tutto quello che aveva passato in quattro giorni e mezzo di viaggio, non abbiamo mai dormito per la preoccupazione. Li ora è rimata mia zia, i miei cugini, ma hanno deciso di rimanere li, non vogliono andare via».

