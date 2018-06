Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dai, simbolo delle meteore della musica italiana, a(che lanciò il tormentone "Tre Parole"):, il nuovo programma del venerdì sera condotto davede in gara otto cantanti in cerca di una seconda possibilità, grazie ai consigli di altrettanti coach/giudici () che insegneranno loro come rilanciare la propria carriera.In palio c’è la pubblicazione di un album e, per i bookmaker di Snai, a spuntarla sarà- al secolo Annalisa Panetta, che aveva smesso di cantare a causa di un grave problema di salute - a 1,50.Secondo posto, come riporta Agipronews, per Massimo Di Cataldo (a 4 volte la scommessa), seguito da i Jalisse e Valeria Rossi, entrambi a 8,00, con Alessandro Canino (autore della hit anni Novanta "Brutta") e Stefano Sani, rivelazione del Festival di Sanremo 1982, a 15,00. Ultimo in lavagna, a 20 volte la posta, Marco Armani, "meteora" di Sanremo 1985.