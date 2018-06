Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Conto alla rovescia per la fine della sesta stagione di, che venerdì 15 giugno chiuderà i battenti per l'estate. Perpotrebbe essere la sua ultima puntata al timone del factual show di Rai2. Da settembre, infatti, la conduttrice sarebbe pronta a traslocare su Rai1, con un nuovo programma in onda alle 13.30. Ma prima di congedarsi dai fan, Cate avrebbe lanciato un'ultima frecciatina durante la trasmissione andata in onda ieri pomeriggio, martedì 12 giugno. E il destinatario sarebbe l'ex marito di Tina Cipollari,...Durante il tutorial dedicato al tema "hair fashion", la conduttrice ha uno scambio di battute con il parrucchiere milanese. Ospite del tutorial è una ragazza romana, che con il classico intercalare capitolino, a un certo punto parlando di un gruppo musicale, esclama: «Che è sta roba?». Caterina scoppia a ridere e commenta: «Avevo quasi dimenticato». Le fa eco Bonomi: «L'ultima volta che ho sentito questa frase la diceva Kikò».Breve istante di imbarazzo in studio. Kikò, infatti, fino allo scorso anno era uno dei tutor più amati della trasmissione. Ma secondo alcuni rumors, la collaborazione con Detto Fatto sarebbe finita proprio a causa di alcunecon la Balivo. Caterina, a questo punto, replica a Bonomi: «». Cosa sarà mancato alla conduttrice, l'accento romano o l'ex tutor? E Kikò replicherà alla presunta frecciatina? Staremo a vedere.