Amadeus , il gesto in diretta di Francesca Michielin a Fedez spiazza tutti: «Oggi ho deciso così...». Pochi minuti fa, i due cantanti si sono esibiti sul palco dell'Ariston con il brano "Chiamami per nome", già in cima alla classifica di Spotify.

La performance ancora una volta conquista i fan. Su Twitter i fan apprezzano l'alchimia tra i due artisti, Fedez emozionato e Francesca rassicurante. Piovono commenti: «Sono troppo belli insieme, Fedez riempie gli stadi ma poi si emoziona come un bambino». E ancora: «Vedere Fedez così emozionato intenerisce il cuore».

Alla fine dell'esibizione, Amadeus consegna i fiori a Francesca Michielin che ieri - in virtù della parità di genere - li aveva consegnati a Fedez. Il conduttore oggi ci riprova, ma la cantante veneta lo spiazza ancora una volta: «Questa volta li prendiamo insieme». Plauso sui social: «Bravi! Speriamo che l'organizzazione del Festival si adegui e consegni un mazzo a ciascuno. Non esistono cose da femmine e cose da maschi».

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Marzo 2021, 01:11

