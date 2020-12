Alfonso Signorini rimprovera duramente Giulia Salemi in diretta: «Hai scelto tu di venire al Grande Fratello Vip». Bufera sui social. La lite tra Elisabetta Gregoraci e l'influencer continua a tenere banco, ma mentre la Salemi cerca di smorzare i toni sia la Gregoraci che Signorini ci sono andati giù in modo pesante.

Elisabetta Gregoraci ha accusato Giulia Salemi di aver mandato dei messaggio al suo ex marito quando erano acnora sposati e di aver preteso cene e pernottamento gratis. Accuse che la Salemi ha sempre rispedito al mittente. Anche durante la diretta del Grande Fratello vip di venerdì 4 dicembre si è tornati sull'argomento.

«Lungi da me provarci con un uomo sposato - ha spiegato la Salemi - io mai mi permetterei di mancarle di rispetto. Parlare però di questi argomenti in prima serata e utilizzando questi toni beceri non è bello. Alfonso, anche tu non iniziare. Non è bello parlare di cose successe fuori».

Sentitosi chiamato in causa perà Alfonso SIgnorini che da sempre ha avuto un occhio di riguardo nei confronti di Elisabetta Gregoraci, la rimprovera duramente: «Giulia io non direi toni beceri! Hai scelto tu di venire al Grande Fratello, dovresti saperlo che di questo si parla!».

La reazione del presentatore non è però piaciuta al pubblico dei social che su twitter ha condannato l'atteggiamento di Signorini: «Alfonso mette in continua luce Giulia per dare ragione a EliGre, che schifo!».

Alfonso che continua a mettere in cattiva luce Giulia per dare ragione a EliGreg.

Che schifo

#GFVIP pic.twitter.com/nTFVmt94MY — Arianna Zamberlan // 𝘾𝘼𝘿 𝙨𝙦𝙪𝙖𝙙 (@arizambi01) December 4, 2020

POSSO DIRE CHE ALFONSO FA SCHIFO? È IL PRIMO CHE INSINUA CHE GIULIA SIA UNA POCO DI BUONO.

A L L U C I N A N T E#GFVIP pic.twitter.com/QLGgVA5o1p — Giulia🤞 (@G_Onagap21) December 4, 2020

Comunque ad Alfonso Signorini, vorrei ricordare e sottolineare,che anche se Giulia ha scelto di partecipare al GF,ciò non vuol dire che deve passare per una poco di buono in diretta nazionale.#GFVIP pic.twitter.com/1ANf6PcYW5 — 𝑨𝒏𝒊𝒕🌺 (@anit_rap) December 4, 2020

