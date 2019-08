Alberto Sironi, il dolore di Luca Zingaretti ricordando Camilleri: «In poco tempo è la seconda volta che piango»

di Simone Pierini

Lunedì 5 Agosto 2019, 15:38

«Quante volte ci siamo mandati a quel paese, quante volte hai cucinato per noi, quante battaglie abbiamo condiviso, quante scene abbiamo riscritto, quante volte ci siamo detti ok, quante volte mi hai compreso, mi hai appoggiato, mi hai confortato». Inizia così il lungo post chededica ad, colui che lo scelse nel ruolo del. Il regista, morto oggi all'età di 79 anni. Un lungo saluto che si conclude con il riferimento ade il dolore per la doppia perdita in poco tempo: «che ci accomuna da tanto tempo. È penoso, è duro, è proprio un anno di merda!»«Quante volte hai minimizzato dove gli altri avrebbero ingigantito - prosegue l'attore - Sei stato l’unico regista che quando davi motore cominciavi a raccontare le barzellette. Gli altri chiedevano il silenzio, tu raccontavi di Alberto Sordi. Quanti bicchieri di vino, quante chiacchierate, quante confidenze. Quante volte abbiamo fatto fronte comune. E che sapienza! Tanta parte del successo tv dei nostri film è tuo. E non lo dico adesso che non ci sei più, l’ho sempre urlato».«Non te lo hanno detto abbastanza - aggiunge Zingaretti - non te lo hanno riconosciuto abbastanza. Ma lo sapevano tutti. Che sapienza, che cultura, che simpatia, che leggerezza, che signorilità, che gentiluomo eri. Quante volte, se riconoscevi che avevo ragione, hai detto “ok, la tua idea è migliore facciamo come dici tu” senza sentirti minimamente sminuito, perché avevi un animo grande. Perchè ci stimavamo e ci volevamo bene. In poco tempo - conclude ricordando la morte di Andrea Camilleri - è la seconda volta che piango un complice di questa avventura che ci accomuna da tanto tempo. È penoso, è duro, è proprio un anno di merda! Addio amico mio! #albertosironi #montalbano #rip#amico #amicizia pic by @pannisporchi».