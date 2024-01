Adriana Volpe: «Ho comprato una seconda casa perché sono maniacale nell'accumulo... non riesco a buttare nulla»

di Redazione web

Adriana Volpe ha cominciato il 2024 con il botto. La conduttrice, infatti, sarà al timone del programma "Cerchiamo te, missione lavoro", in onda da domani, sabato 13 gennaio su Rai 2. Inoltre, come già aveva svelato tramite i suoi canali social, in primavera, Adriana presenterà la sua prima linea di borse e, proprio in una recente intervista, ha espresso la sua gioia per tutti questi nuovi progetti. La conduttrice, però, ha anche parlato dell'acquisto di una nuova casa e il motivo è alquanto strano. Ecco cos'ha rivelato.

L'intervista di Adriana Volpe

Adriana Volpe ha rilasciato un'intervista al settimanale Gente a cui ha svelato di essere un'accumulatrice seriale perché non riesce a buttare via nulla... ecco perché avrebbe comprato un'altra casa. Poi, ha anche spiegato cosa cambierebbe nella sua persona: «Non vorrei più essere maniacale nell’accumulo. Non riesco a buttare via nulla. Pensi che ho comprato una seconda casa perché non sapevo dove mettere le cose!». Una rivelazione che ha stupito i fan di Adriana che non si sarebbero mai aspettati un'indecisione del genere.

Poi, la conduttrice ha anche parlato della sua vita sentimentale e, al momento, sarebbe single.

Adriana Volpe e l'amore

Infine, Adriana Volpe ha raccontato a Gente la sua visione dell'amore, al momento è sola, si è separata dal marito Roberto Parli nel 2020 e con lui ha avuto la sua bambina Gisele.

