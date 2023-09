Adamo Guerra finge il suicidio e scappa in Grecia, ritrovato da "Chi l'ha visto?": chi è e come ha fatto a diventare un fantasma

di Valerio Salviani

«Sì, quello è mio marito». La faccia di Raffaella Borghi durante la puntata di "Chi l'ha visto?" è eloquente. Federica Sciarelli, per un momento, si trasforma in Raffaella Carrà e "riporta in vita" Adamo Guerra. La "carrambata" però, ha il sapore della beffa. La famiglia lo credeva morto da 10 anni. Invece, il redivivo più celebre del momento, si è rifatto una vita in Grecia e a 55 anni gode ancora di ottima salute.



La vicenda

Nel giugno del 2013, Adamo Guerra è un uomo di 45 anni, da poco separato e con due figlie, di 16 e 12 anni. Apparentemente conduce una vita serena. Porta le figlie ad una gara di pattinaggio, ma tre giorni dopo sciocca la famiglia con un gesto inaspettato. I genitori, la ex moglie (Raffaella Borghi) e un collega trovano la lettera inaspettata. «La faccio finita e vi risparmio il funerale». Poi, si allontana a bordo di un suv nero e sparisce nel nulla.

Raffaella Borghi si è ritrovata all'improvviso a crescere da sola due figlie adolescenti.

La svolta nelle indagini

Quasi dieci anni dopo, con il caso archiviato ormai da tempo (nel 2015 la procura aveva chiesto di archiviare dando per buona l'ipotesi del suicidio), la polizia scopre che l'uomo si è imbarcato su una nave per Patrasso, in Grecia. A far sapere alla donna che Adamo Guerra è vivo, è il suo avvocato.

Nel febbraio 2022, infatti, Guerra aveva fatto domanda all’Aire, l’anagrafe italiani dei residenti all’estero, di registrarsi come cittadino italiano residente in Grecia. "Chi l'ha visto?", infine, l'ha rintracciato e l'ha mostrato a moglie e figlie. «Non è un uomo», ha sentenziato lei. E adesso, forse, anche la procura riaprirà il suo fascicolo.

