Saverio Raimondo, live show a Roma, Napoli e Milano: le date

Saverio Raimondo in live show a Roma, Napoli e Milano. Il comico italiano, già noto per i suoi programmi esilaranti, conosciuto come il Satiro Parlante di Netflix, colui che si è mostrato in pigiama su Rai4, e averci portato alla scoperta dei luoghi dimenticati durante la pandemia con i suoi documentari in stile Alberto Angela, torna dal vivo con un nuovo spettacolo di stand-up comedy, con battute nuove, sketch divertenti relativi all’ultimo anno che abbiamo vissuto, cercando di sdrammatizzare sulle ansie da pandemia, sulle quarantene e i coprifuochi e sui disagio collettivo che abbiamo vissuto. Le tappe dello show: si inizia con Roma, al Globe Theatre a Villa Borghese con la rassegna “tutta scena- il teatro in camera” il 5 luglio alle ore 21, a Napoli, al Palazzo Reale, per il Festival “Palazzo Reale summer fest” il 18 luglio alle 21:40, e infine a Milano al Circolo Magnolia, il 28 luglio alle ore 21:00.

Note d’autore e d’artista: Saverio Raimondo ha esordito a 18 anni con Serena Dandini, ha lavorato con i fratelli Guzzanti ed ha alle spalle una gavetta molto lunga.Attivo in televisione con programmi satirici e divertenti, scrive rubriche per molti giornali e ha appena dato la voce ad Ercole Visconti, il cattivo del film Disney e Pixar “Luca”, sia in originale che in italiano. È stato inoltre vincitore del premio "Cinema e Parole" in occasione del Figari Film Fest – festival internazionale di cortometraggi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Giugno 2021, 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA