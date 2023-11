Roma, i miti al femminile nella rassegna di storytelling Mithyca: ecco gli spettacoli dell'1 e del 2 dicembre

Arriva a Roma MYTHICA, rassegna dedicata allo Storytelling, in programma fino al 28 dicembre alla Basilica di San Sebastiano Fuori le Mura (via Appia Antica 136) e all’Ex Cartiera Latina (via Appia Antica 42). In scena artisti internazionali, appuntamento con i cantastorie del nuovo millennio per parlare del femminile: dalle divinità antiche alla condizione della donna nella società contemporanea. Tutte le iniziative, a cura di Paola Balbi e Davide Bardi della compagnia "Raccontamiunastoria", sono ad ingresso libero anche se va fatta la prenotazione.

L’attrice, storyteller ed autrice britannica Xanthe Gresham è ospite di Mythica per due giornate dedicate alle divinità femminili nelle diverse tradizioni. Il 1 Dicembre è all’Ex Cartiera Latina per presentare il suo libro GODDESSES AND HEROINES (ore 18:30) che racconta i miti di donne da tutto il mondo, a seguire alle 20:30 insieme a Maya Vassallo Di Florio (attrice, autrice e fondatrice del Tempio della Grande Dea) si concentra sulla Dea dell’amore in AFRODITE SVELATA, un viaggio nelle virtù femminili per contribuire alla costruzione di una società basata sui valori del matriarcato.

Sempre l’Ex Cartiera Latina ospita il 2 dicembre alle 20:30 PEARLS, PLANTS AND PEOPLE performance interdisciplinare di Storytelling sulla mitologia pre-islamica e i racconti popolari degli Emirati Arabi Uniti con protagoniste donne e divinità femminili.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 18:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA