Le mamme di Annibale Ruccello in scena al Cine Teatro L'Aura

Appuntamento imperdibile a Teatro, a Roma. Arriva in scena Le mamme di Annibale Ruccello al Cine Teatro L’Aura, Vicolo di Pietra Papa, 64 (angolo con Via Pietro Blaserna, 37)Zona Viale Marconi Roma il prossimo 17 settembre alle 21.



Si tratta dell'ultimo testo di Ruccello, definito da qualche critico come il suo ‘testamento involontario’, poiché venne pubblicato nel giugno del 1986 e tre mesi dopo l’autore morì improvvisamente e prematuramente in un incidente automobilistico sull’autostrada Roma -Napoli. Un lavoro moderno, in cui è fin troppo facile riuscire a scorgere parallelismi con l’invasione, la dipendenza e l’omologazione culturale verso il basso derivante dalle nuovissime tecnologie che, come allora la televisione, sembrano oggi ‘telecomandare’ i pensieri, le opinioni e i gesti di tanta parte della società.



Lunedì 16 Settembre 2019, 20:16

