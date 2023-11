Il circo internazionale che manda in "Tilt" il pubblico, ispirato al cinema di Spielberg

di Redazione web

Ha incantato più di 50mila spettatori di qualsiasi età con tre tournée che hanno fatto tappa in sedici città italiane, tra sold out di pubblico e consenso della critica. Con un cast composto dai migliori artisti dal Cirque du Soleil e dalle Superstar Mondiali del Nouveau Cirque, si chiama Tilt, lo show circense che fino al 3 dicembre sarà al Teatro Olimpico di Roma, con nuovi ed affascinanti numeri al limite dell’immaginazione e delle capacità umane, in cui non sono coinvolti gli animali.

Ispirato da Spielberg

Tour in tutta Italia

«Non chiamatele repliche: ogni singolo show di TILT è unico, irripetibile, originale, mai identico al precedente», queste le parole di Gianpiero Garelli, Show Director di Tilt, il cui cast è composto da ventinove artisti provenienti da Francia, Spagna, Italia e Ucraina.

