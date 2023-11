Niccolo Fabi, Max Gazzè e Piero Silvestri al Circo Massimo: «Una festa unica ed irripetibile»

Tre cantautori della musica italiana, in un solo concerto. Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè, a 10 anni dall’album “Il Padrone della Festa”, tornano insieme non in un disco, ma sul palco del Circo Massimo, il prossimo 6 luglio in una data unica.

Tre percorsi artistici diversi - accomunati dall’amicizia e da una concezione comune della musica, praticata prima come musicisti e poi come autori - iniziati nello stesso periodo, gli anni ’90 a Roma, la loro città.

Un evento irripetibile

«Volevamo che quel disco rimanesse un evento irripetibile, ma poi ci siamo detti che forse in tre rappresentiamo una generazione, singolarmente no, e farlo succedere ancora, ci è sembrato giusto», spiega Silvestri nella conferenza stampa in Campidoglio, al fianco del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.