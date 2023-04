I Soliti Idioti - Il Ritorno: il tour del celebre duo comico torna tra primavera ed estate

di Redazione web

Il celebre duo comico, formato da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, è tornato in grande stile con I SOLITI IDIOTI - IL RITORNO, il tour teatrale prodotto da Vertigo che è cominciato il 7 aprile 2023 da Torino. La tourneè li vede protagonisti nei principali teatri italiani: dopo il Teatro Colosseo (Torino, 7 aprile 2023) e la Tuscany Hall (Firenze, 12 aprile 2023), toccherà al Gran Teatro Geox (Padova, 14 aprile 2023), all'Auditorium della Conciliazione (Roma, 15 aprile 2023), al TAM Teatro Arcimboldi Milano (Milano, 21 aprile 2023) e al Teatro Celebrazioni (Bologna, 22 aprile 2023). Le date di Roma, Milano, Bologna e Torino sono già sold out.

I Soliti Idioti - Il Ritorno

Scritto da Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio e Martino Ferro, I SOLITI IDIOTI - IL RITORNO riporterà in scena, a distanza di oltre 10 anni, i personaggi cult amati dalla loro grande fanbase. Tanti gli sketch che verranno messi in scena da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, ma con una grande novità: le maschere che abbiamo conosciuto e amato in questi anni si troveranno ad avere a che fare con la realtà di oggi e dovranno quindi affrontare nuovi scenari, dando così origine a nuove sfaccettature.

Ritroveremo gli stessi personaggi, tra cui Father & Son - l’anziano Ruggero De Ceglie e il figlio Gianluca - I litigiosi, I Tamarri, Jackson and Johnson, Gisella e Sebastiano, gli immoralisti, Mamma esco, gli omosessuali, Il Mafioso, i preti, ma alle prese con le novità di oggi. Ad esempio, i Tamarri si ritroveranno sempre nel solito bar, commentando gli avvenimenti dell’attualità sulla Gazzetta, mentre Ruggero De Ceglie si dovrà adattare ai grandi cambiamenti della realtà dei nostri giorni dopo 10 anni di coma.

Il tour estivo

Inoltre, il duo comico ha anche annunciato la tourneé estiva. I Soliti Idioti, dopo il tour primaverile che ha già registrato il tutto esaurito per le date di Torino, Roma, Milano e Bologna, annunciano I SOLITI IDIOTI - FIODENA SUMMER TOUR 2023, la tourneè estiva prodotta da Vertigo e in partenza da Verona il 29 giugno al Teatro Romano. I biglietti per le date estive sono disponibili QUI e su circuiti autorizzati a partire da oggi, martedì 28 marzo, alle ore 14.00, mentre sono ancora disponibili gli ultimi biglietti per le date di Firenze e Padova a questo link.

La tourneè li vedrà nuovamente protagonisti: al Teatro Romano (Verona, 29 giugno 2023), al Ferrara Summer Festival (Ferrara, 13 luglio 2023), al Flowers Festival (Torino, 15 luglio 2023), al Sotto il Vulcano Fest - Anfiteatro Falcone Borsellino (Zafferana Etnea, CT, 22 luglio 2023), al Balena Fest (Genova, 30 luglio 2023) a La Versiliana (Marina di Pietrasanta, LU, 6 agosto 2023), all’Arena della Regina (Cattolica, 17 agosto 2023), all’Arena Gigli (Porto Recanati, MC, 18 agosto 2023) e a Nottinarena (Lignano Sabbiadoro, UD, 19 agosto 2023).

Manuel ieri sera al Tuscany Hall di Firenze per assistere allo show di Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli “I Soliti Idioti” 😂❤#manuelbortuzzo pic.twitter.com/w8YpS7tzYc — 𝓐𝔃𝔃𝓾𝓻𝓻𝓪❥ (@azzurraskye) April 12, 2023

