“Come viene viene” è lo spettacolo di Alessandro Di Carlo che ha riempito per tre sere (dal 26 al 29 dicembre) il Teatro Garbatella di Roma. Il comico romano, visto il successo di pubblico, ha deciso di prolungare il suo show anche nella serata di San Silvestro, riprendendo “Superleggero… tra guantoni e papillon…” che ha registrato il tutto esaurito al Sistina. Nello Speciale Capodanno 2020 (inizio ore 22) Di Carlo si mostrerà al suo pubblico come un folletto capace di regalare sogni e divertimento, tanta allegria ma anche varietà con la complicità della Pinuccio’s Band. Un cantastorie dei nostri giorni capace di trasmettere la gioia di una risata liberatoria, coinvolgendo il suo pubblico con la consueta verve dissacrante. "Superleggero" non è solo una categoria pugilistica ma è anche uno stile di vita quasi una necessità che si fa virtù per affrontare i nostri tempi grigi e monotoni. Il papillon invece è il simbolo dello stile ed eleganza in contrasto con i guantoni non usati per colpire ma per difenderci! Prima dello spettacolo ci sarà il buffet e al termine il brindisi di Capodanno con l’attore.



Prezzi biglietti: Poltronissima: 81 euro, Platea: 71 euro, Balconata: 51 euro. Domenica 29 Dicembre 2019, 11:39

