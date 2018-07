A Ottavia Fusco Squitieri il Premio Speciale della Presidenza - Premio Flaiano

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domenica, a Pescarariceverà ilper essere stata protagonista, insieme adello spettacolo di successo “La strana coppia” portato in scena recentemente.L’artista, inoltre, presenterà il 16 luglio, insieme acon la presenza di tantissimi ospiti in giuria e ha pubblicato come autrice un’intervista letteraria a Nino Benvenuti “L’orizzonte degli eventi” di Cairo editore che sta riscuotendo un enorme successo.E’ stata diretta ed hanno scritto per lei, registi e autori quali Giorgio Albertazzi, Pasquale Squitieri, Nelo Risi, Don Lurio, Lina Wertmuller, Andrea Liberovici, Dacia Maraini, Edoardo Sanguineti, per interpretazioni che hanno spaziato da personaggi comeTamara De Lempicka,Edda Ciano, Lady Machbeth, Giuseppina Strepponi-Verdi.Insieme ad Andrea Liberovici ed Edoardo Sanguineti ha fondato la compagnia di teatro musicale “Teatro del Suono” per la quale è stata protagonista nei più importanti teatri nazionali e internazionali.Ha interpretato un’apprezzatissima Lady Machbeth al Festival di Spoleto per la regia e le musiche di Andrea Liberovici, adattamento di Edoardo Sanguineti, costumi della pluri-premio Oscar Milena Canonero ed e’ stata interprete di numerosi recital di canzoni d‘autore che l’hanno portata a rappresentare il nostro Paese in tournèe all’estero.La sua capacità interpretativa e poliglotta le ha permesso di realizzare progetti musicali e teatrali in Francia, Argentina, Brasile e Canada.E’ stata voce recitante solista per grandi istituzioni musicali italiane ed straniere (Orchestra Toscanini di Parma, Orchestra dell’Accademia Santa Cecilia di Roma, Orchestra di Radio France/Parigi, Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano).Fra i più recenti progetti musicali e teatrali è senza dubbio da citare “Gli Anni Zero” nel quale 16 fra le più grandi firme della cultura e dello spettacolo, hanno scritto per lei i testi delle canzoni.Alcuni fra questi: Umberto Eco, Magdi Cristiano Allam, Vittorio Sgarbi, Aldo Nove, Nanni Balestrini, Alejandro Yodorowsky, Federico Moccia, Ennio Cavalli, Edoardo Sanguineti, Andrea Pinketts, Lina Wertmuller, Pasquale Squitieri.Nell’ultima stagione teatrale è stata appunto protagonista, insieme a Claudia Cardinale, della commedia di Neil Simon “La strana coppia”, progetto fortemente voluto da Pasquale Squitieri, con il quale la Fusco ha vissuto dal 2003, diventato poi suo marito nel 2013 e scomparso nel febbraio 2017.Inoltre, insieme a Lino Capolicchio, Ottavia Fusco sarà ospite a Tuscania per la proiezione dell'ultimo film di Pasquale Squitieri "L'altro Adamo".