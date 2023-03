Nella notte fra domenica 12 e lunedì 13 marzo, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, andrà in onda l'attesissimo finale di stagione di The Last Of Us, la serie cult di Sky che ha conquistato in pochissimo tempo il pubblico. Per la gioia dei fan della serie sabato 11 e domenica 12 marzo, dalle 11.00 alle 20.00, a Milano verrà aperta per l'oocasione una Escape Room a tema.

The Last Of Us: Sky festeggia con i fan della serie il finale di stagione. A Milano arriva una escape room. Ecco come e quando

The Last Of Us, finale di stagione

Con il gran finale di stagione alle porte – l’ultimo episodio andrà su Sky e Now nella notte fra domenica 12 e lunedì 13 marzo, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti - da lunedì 13 marzo The Last Of Us sarà per intero disponibile in streaming su Now, dove i fan della serie tratta dal videogame di culto firmato Naughty Dog per le piattaforme PlayStation® potranno rivedere tutti i nove episodi o scoprirli per la prima volta.

Per permettere ai fan di immergersi nelle sue terrificanti atmosfere distopiche, Now invita tutti nel mondo post-apocalittico di The Last Of Us - creata da Craig Mazin (Chernobyl) e da Neil Druckmann (già dietro al successo del videogioco) - con un evento a Milano, presso la Fondazione Catella (di fronte alla Biblioteca degli Alberi, zona Gae Aulenti).

Sabato 11 e domenica 12 marzo, dalle 11 alle 20, fra terrificanti clickers, agenti della Fedra, sopravvissuti e i resti della civiltà che fu prima dell’epidemia che ha sconvolto il mondo raccontato nella serie, la Fondazione si presenterà in pieno stile The Last of Us. L’edificio ospiterà una Escape Room a tema, ricca di dettagli e degli elementi iconici del titolo.

