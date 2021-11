The First Lady, la vita di Michelle Obama diventa una serie tv

Il premio Oscar, Viola Davis diventa l'ex-First Lady, Michelle Obama nella serie tv The First Lady. La serie di Showtime, diretta da un altro premio Oscar, la regista danese Susan Bier è prevista per la primavera del 2022 e si focalizza sulla East Wing della Casa Bianca, l'ala vissuta dalla moglie del Presidente, opposta alla West Wing, l'ala operativa riservata invece agli uffici del presidente degli Stati Uniti.

In realtà la serie non racconterà esclusivamente la storia degli Obama, ma sceglie tre personaggi femminili, che furono le consorti dei presidenti americani. Oltre a Michelle Obama, ci saranno Betty Ford ed Eleanor Roosevelt, rispettivamente interpretate da appunto Viola Davis, Michelle Pfeiffer e Gillian Anderson, che recentemente abbiamo visto in un altro ruolo politico, nel ruolo del primo ministro Margaret Thatcher in The Crown.

Il progetto di Showtime, intende raccontare il dietro le quinte della Casa Bianca, vissuto dalle mogli del Presidente degli Stati Uniti, infatti, nella prima stagione, la serie si concentrerà sul percorso che le tre donne hanno compiuto per arrivare a Washington, fino alla Casa Bianca. Le prime immagini diffuse mostrano Viola Davis assieme alle figlie Sasha e Malia (Saniyya Sidney e Lexi Underwood) la madre Marian Robinson (Regina Taylor) ed il presidente Barack Obama (O-T Fagbenle). L'attrice, molto apprezzata dalla comunity delle serie tv per il suo personaggio ne Le regole del delitto perfetto, ha spiegato di aver parlato con l'ex First Lady prima di interpretare il ruolo e di aver letto la sua autobiografia 'Becoming', oltre al doc trasmesso da Netflix. "Sono molto protettiva nei confronti di Michelle. Il nostro compito da attori è non giudicare chi interpretiamo, ma alla fine non ho potuto fare a meno di pensare che lei, sia semplicemente fantastica" è stato il commento dell'attrice sulla serie di cui ancora non c'è una data di messa in onda in Italia.

Per quanto riguarda le altre due protagoniste, Michelle Pfeiffer è nel ruolo di Betty Ford, una donna vittima della dipendenza da alcol, ma anche appassionata e nota per il modo esplicito in cui si è battuta per questioni scottanti, al cui fianco ci sarà Aaron Eckhart (Il Cavaliere Oscuro) nel ruolo del Presidente Gerald Ford e Dakota Fanning (L'alienista) nella parte della figlia Susan Ford.

Infine Gillian Anderson, l'attrice della serie-culto X-Files, in cui era Dana Scully, sarà Eleanor Roosevelt, moglie del presidente Franklin D. Roosevelt, interpretato dalla star di 24, Kiefer Sutherland.

