The Crown, arriva la serie sui reali di Danimarca: il regno di Margrethe e re Frederik in tv

E' in arrivo il The Crown danese, una serie tv ispirata alle dinamiche della famiglia reale di Danimarca: dalla nascita della regina Margrethe II, al suo regno, alla sua recente abdicazione in favore del figlio.

Ad annunciarlo, la produttrice danese Pernille Bech Christensen in un comunicatop stampa: «il programma avrà come titolo Af Guds nåde (“Per grazia di Dio”) e sarà "una storia importante che riguarda tutti noi come danesi, raccontata dal punto di vista della famiglia reale danese e incentrata su Margrethe», la regina di 83 anni che ha recentemente abdicato in favore del figlio Frederik.

Una vita da romanzo che ha spinto il canale nazionale TV2 a comprare e mandare in onda una serie che si preanuncia essere l'equivalente danese di The Crown.

Le riprese inizieranno nel 2025, e Christensen è pronta a mettere in scena "la storia di una famiglia, di un’istituzione e di un anacronismo che fatica a mantenere la sua rilevanza nei tempi moderni".

La vicenda avrà luogo nel 1940, anno di nascita dell'amata sovrana, e seguirà le sue vicende: dal suo regno alla sua abdicazione in favore del figlio.

