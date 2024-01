Danimarca in festa per il nuovo re, Frederik X ringrazia la madre (che ha abdicato per lui): «Uniti per il regno»

Danimarca in festa per il nuovo re, dopo l'abdicazione della regina Margrethe, tanto amata e rispettata dai suoi sudditi, in favore del figlio. «Uniti, impegnati, per il Regno di Danimarca». Con queste parole pronunciate dal balcone del Palazzo di Christiansborg, sede del Parlamento, il nuovo re Frederik X ha arringato la folla festante di 100mila persone a Copenaghen, nonostante il gelido clima invernale.