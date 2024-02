Deputato di 28 anni si fidanza con una 15enne: «Ci amiamo». Espulso dal partito, torna in Parlamento da indipendente

È stato definito pedofilo, gli hanno sputato addosso, è stato estromesso dal partito e gli è stato consigliato di porre fine alla relazione con la sua ragazza. Ma lo scandalo non lo ha fermato. La vicenda che ha scosso la Danimarca era esplosa nel novembre scorso ma ieri un deputato danese di 28 anni è tornato in Parlamento e ha difeso la sua relazione con una ragazza di 15 anni. «Posso dirti che io e la mia ragazza abbiamo un buon rapporto. Ci va bene e ci amiamo», ha detto Mike Fonseca alla stampa, ammettendo di “capire” che il loro legame possa essere sorprendente.

Mike Fonseca era stato escluso dal suo partito di centrodestra al governo. Entrato in congedo per malattia subito dopo che il caso era esploso in seguito alle rivelazioni della stampa, Fonseca – un ex vigile del fuoco e infermiere che ricopriva il ruolo di portavoce per la cultura e gli affari interni del governo danese – è tornato ora in Parlamento come indipendente dopo che nessuno dei partiti di maggioranza – da Venstre a Liberal Alliance fino al Partito popolare danese - lo ha voluto accogliere nelle sue fila.

«Una relazione incompatibile»

«Una relazione totalmente incompatibile con un politico dei Moderati. Parliamo di una ragazza di soli 15 anni e la relazione è iniziata quando lei frequentava la terza media», ha dichiarato alla tv danese il presidente del suo ex partito, il ministro degli Esteri ed ex premier Lars Løkke Rasmussen. «Non possiamo avere parlamentari che hanno relazioni sessuali regolari con minori».