Mare Fuori, Matteo Paolillo e l'addio a Edoardo sui social: «Voglio salutarlo così»

di Alessia Di Fiore

L'attore di Mare Fuori Matteo Paolillo dice addio sui social al suo personaggio Edoardo Conte. Non è passato molto tempo da quando l'attore in un'intervista a Vanity Fair ha parlato dei suoi progetti futuri confessando che all'interno della serie tv Rai il suo personaggio avesse ormai fatto il suo corso e anticipando, anche se non in via ufficiale, che non avrebbe partecipato alla stagione successiva. «Sono pronto a indossarepanni diversi da quelli di Edoardo . Si sa che le cose iniziano e finiscono ma per il momento godiamoci questa stagione».

Solo due giorni fa, Matteo Paolillo, in un post sui social sembrerebbe aver confermato la cosa: «Eccomi. In una paesino delle Marche. Felice di questa nuova avventura.

Ho preparato tante cose che arriveranno presto. .

Ho una chicca per voi. Ho fatto un Ep per salutare Edoardo 🐯

Ci sono 3 featuring che non vi aspettate. 7 brani presto vostri (uno è Foglie d’Autunno).

Al momento non vi dico tutto .Solo che Aprile sarà un mese scoppiettante».

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Marzo 2024, 17:10

