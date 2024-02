Mare Fuori, Francesco Panarella (Cucciolo): «Sono stato bullizzato, al mio personaggio ho dato la voce che non ho avuto»

Francesco Panarella è uno dei protagonisti della fiction di successo Mare Fuori. Il suo personaggio, Cucciolo viene introdotto nella terza stagione della serie e diventerà uno dei volti più importanti anche della quarta. La sua storia è molto profonda perché Cucciolo è costretto a nascondere la propria omosessualità e a commettere azioni che non rispecchiano affatto la sua vera natura.

Francesco Panarella, in una recente intervista rilasciata a FanPage, ha dichiarato di essere molto contento di aver dato voce al suo personaggio, una voce che lui, quando era più piccolo, non ha avuto. «È stato d’aiuto per tante persone perché dà voce a chi non ne ha, esprime libertà» ha detto l'attore «Cucciolo invita ad avere il coraggio di essere se stessi. Molti mi hanno scritto per ringraziarmi. Lui rappresenta il grido di libertà che molte persone vorrebbero tirar fuori».