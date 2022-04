"Le fate ignoranti", il film di Ozpetek diventa una serie tv per Disney+. Lo speciale video

Arriva su Disney+ la serie "Le fate ignoranti", diretta da Ferzan Ozptek e tratta dall'omonimo film campione di incassi. Quando Massimo (Luca Argentero), il marito di Antonia (Cristiana Capotondi), rimane ucciso in un incidente, la donna scopre che suo marito aveva una relazione con un giovane uomo, Michele (Eduardo Scarpetta). Antonia, devastata dalla notizia, si ritrova a indagare sulla vita segreta del marito e stringe un’amicizia inaspettata e coinvolgente con Michele e la sua cerchia di amici eccentrici che erano per suo marito quasi una seconda famiglia. «Il film del 2001 era una boccata d'aria fresca, una rappresentazione della libertà» racconta Capotondi che nella serie interpreta il ruolo che fu di Margherita Buy. « Oggi c'è più chiusura rispetto a 20 anni fa ma non nei giovani che hanno invece una grande apertura mentale» rivela Ozpetek. La serie "Le fate ignoranti" è su Disney+ dal 13 aprile. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Aprile 2022, 14:11

