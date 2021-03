Il Divin Codino, il film su Roberto Baggio su Netflix: il cast

La vita del pallone d’oro, Roberto Baggio in un film per Netflix, Il Divin Codino in uscita il 26 maggio. Il calcio, lo sport più popolare al mondo, è anche il più vendibile sulle piattaforme di streaming, motivo per cui Netflix ha sposato il progetto italiano di realizzare un film sulla vita del talento di Vicenza. La storia di Baggio, parte dall’infanzia, dai primi calci alla sfera, fino agli esordi in serie A ed alla carriera esplosiva che ha portato Roberto Baggio ad indossare le maglie dei club più forti d’Italia, fino a concludere la sua vita da sportivo nel Brescia.

Il Divin Codino: il cast

Nei panni del “divino codino”, chiamato così per la caratteristica acconciatura dei capelli, Andrea Arcangeli, attore trentenne che recentemente è stato tra i protagonisti della serie di Sky, Romulus, in cui ha recitato in protolatino, ma è nel cinema che troviamo i ruoli più interessanti. Nel 2017, Alessandro D'Alatri l'ha scelto come protagonista per il film giovanile The Startup, mentre l'anno successivo Simone Spada l'ha scelto per essere il figlio di Marco Giallini, nel film Domani è un altro giorno, remake del successo spagnolo Truman. Sempre nel 2021 è in uscita un altro film in cui Arcangeli è il protagonista, La donna per me, commedia con Alessandra Mastronardi e Stefano Fresi.

Invece nel ruolo di Andreina Fabbi, la compagna di una vita di Roberto Baggio, con cui è sposato dal 1989 e dalla quale ha avuto tre figli, troviamo Valentina Bellè, giovane attrice con un curriculum già importante alle spalle: Maraviglioso Boccaccio, dei fratelli Taviani, Il permesso - 48 ore fuori, regia di Claudio Amendola, la serie Rai, I Medici e Catch-22 diretta da George Clooney.

A dirigere il film Letizia Lamartire, giovane regista di Saremo giovani e bellissimi, mentre insolito è il ruolo affidato a Martufello, il comico del Bagaglino nei panni del tecnico Carlo Mazzone. Ad arricchire il cast de Il Divin Codino, attori di solida esperienza come Antonio Zavatteri, Thomas Trabacchi e Andrea Pennacchi.

