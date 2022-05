Netflix apre la sua casa romana e presenta i nuovi progetti: da Zerocalcare alla docu su Wanna Marchi. Tutte le nuove e i film della piattaforma

Netflix ha presentato oggi a Roma la sua nuova "casa" romana. La famossa piattaforma di streaming aperto le porte della sua splendida sede capitolina, in pieno centro, approfittando dell'occasione per presentare i suoi prossimi progetti per il mercato italiano: serie Tv, film, documentari...ma non solo. Tra i progetti presentati questa mattina spiccano il nuovo progetto di animazione di Zerocalcare che, dopo "Strappare lungo i bordi", torna sulla piattaforma con una nuova serie animata ("non si tratta di una seconda serie, ma di un pretto nuovo", ha spiegato" Michele Rech). Da seguire anche "Wanna" una docu-serie dedicata a Wanna Marchi, protagonista delle televendite degli anni 80 e 90, e lI Caso Alex Schwazer, produzione indigo Film, dedicato al delicato caso del marciatore azzurro, squalificato per doping fino al 2024, nonostante l'archiviazione in Italia nel 2021 del procedimento penale per doping a carico dell'atleta, che non è stata accettata dalla giustizia internazionale e dall'Agenzia mondiale antidoping. Infine, impossibile non segnalare - tra i progetti che annunciati, ma che vedranno la luce tra qualche tempo, la quinta stagione del teen drama di grande successo Skam Italia 5.

Tra gli obiettivi centrati da Netflix, sicuramente, quello del numero degli abbonati. Se a livello globale la piattaforma soffre di una flessione certificata dai numeri, in Italia, la crisi sempre essere ancora lontana.

A fare da padrona di casa, nell'inusuale ruolo di conduttrice - forse un po' troppo stretto per la sua estrosità - Michela Giraud, presente in queste settimane con un suo show di stand up comedian proprio sulla piattaforma. E' stata l'attrice romana ha introdurre alla stampa, con l'ausilio dei vari responsabili, tutti i progetti di Netflix che stanno per sbarcare online.

Tra i presenti anche il fondatore e Co-Ceo di Netflix Reed Hastings che ha espresso la propria soddisfazione per quanto fatto in Italia: «È un grande piacere aver messo radici in Italia, paese che ha una storia culturale e cinematografica di primaria importanza. L’apertura dell’ufficio di Roma è un chiaro segno del nostro forte impegno a lungo termine nel paese e ci permetterà di lavorare ancora più a stretto contatto con la comunità creativa italiana per realizzare una varietà di grandi show e film made in Italy».

Felice per i cinque David vinti da È stata la mano di Dio, Reed Hastings, ceo e fondatore di Netflix, ha annunciato che «in Italia si è arrivati alla soglia dei cinque milioni di abbonati». Una crescità 'importante con una percentuale a due cifre, con un netto segno positivo quindi. Alla fine dello scorso anno infatti - aggiunge - avevamo annunciato di essere arrivati in Italia a quattro milioni, ora possiamo dire di aver quasi raggiunto la soglia dei cinque».

Il calo degli abbonati a livello globale non lo preoccupa, minimizza il problema della fuga della Russia anche Tinny Andreatta: «Gli abbonati in Russia sono passati da 700 mila a 500 mila, ne sono andati persi 200 mila, è vero, ma nel resto dei Paesi sono cresciuti». Ed entrambi respingono al mittente anche solo la semplice definizione di «cancellazione» per problemi economici. Si è parlato infatti della cancellazione di Pearl, la serie che prende ispirazione da Meghan Markle. «È prodotta da una società con cui continuiamo a lavorare», ha spiegato Andreatta. Anche se Hastings ha confermato che sulla piattaforma streaming arriverà la pubblicità: «Noi non abbiamo mai avuto spot pubblicitari, ma è chiaro che bisogna lavorare sulla politica del contenimento dei prezzi, vanno studiate nuove modalità».

Del resto a suo avviso lo streaming «è ancora all'inizio di un lungo cammino, perché permette la visione di contenuti in modalità mai esplorate prima. Rimarrà un modello per i prossimi 20 anni come lo sono stati i cellulari, poi gli smartphone negli ultimi 20».

Le nuove serie annunciate oggi:

La trasposizione seriale del romanzo Il Gattopardo - (Indiana Production e Moonage Pictures) - la serie ispirata al romanzo di Tomasi di Lampedusa da cui Visconti ha tratto un capolavoro della nostra cinematografia. Il regista Tom Shankland riscoprirà tutta la modernità di un racconto, quello del Principe di Salina e della sua famiglia, che è quello dell’Italia di ieri e di oggi, dando spazio a personaggi e storie che nel libro sono poco esplorate.

​​Inganno (titolo provvisorio) (Cattleya, parte di ITV Studios) - un thriller sentimentale che gioca tra suspence, tabù e scomode verità sull’amore. L’appassionante relazione, non priva di ombre, tra una donna matura e un ragazzo che ha la metà dei suoi anni, mette in crisi le convenzioni sociali e gli equilibri familiari, sovvertendo l’intoccabile topos della maternità della cultura mediterranea.

Il nuovo progetto animato di Zerocalcare (Movimenti Production in collaborazione con Bao Publishing) - tornano il mondo narrativo, il linguaggio unico ed i personaggi inconfondibili dell’universo del grande fumettista romano. Fra le novità del progetto: il formato, con sei episodi da circa mezz’ora che entreranno ancora più a fondo nelle tematiche care all’autore.

Lotto Gang (titolo provvisorio) (BIM Produzione e Feltrinelli Originals) - l’incredibile avventura liberamente ispirata alla storia vera della più grande e geniale truffa al Lotto mai avvenuta. Ambientata nell’hinterland milanese a metà degli anni ’90, propone un heist con antieroi e antieroine indimenticabili che unisce azione e commedia all’italiana.

Odio Il Natale (Lux Vide, società del Gruppo Fremantle) - Pilar Fogliati protagonista della prima serie italiana natalizia di Netflix che racconta la ricerca dell’amore con la chiave della commedia.

Deus ex Machina di tutto ciò Tinny Andreatta, Vice Presidente delle serie originali italiane: «I progetti seriali italiani annunciati oggi e che vedranno la luce nei prossimi anni, riflettono la nostra volontà di lavorare con i nostri partner produttivi italiani e alzare l’asticella della nostra ambizione. Insieme vogliamo dare vita ad uno storytelling ampio e variegato, pluralista in termini di visioni e voci creative, che affondi le radici nel presente, capace di osare, a partire dal linguaggio visivo fino alla novità dei personaggi e delle scelte coraggiose compiute anche all’interno di storie che appartengono alla tradizione culturale e ai gusti del pubblico italiano, rompendo tabù e toccando temi che il nostro racconto ha escluso. Vogliamo raccontare l’altra faccia dell’Italia, quella misteriosa, proibita, coraggiosa che sa far pensare e volare l’immaginazione».

Tra i progetti più interessanti di Netflix ci sono i cosiddetti "non fiction": reality, docu-fiction, programmi di dating, ovvero tutti quei progetti "non scripted", ovvero senza una scrittura cinematografica, senza una vera e propria sceneggiatura alle spalle. Tra questi spicca il primio reality di Netflix, Summer Job, condotto da Matilde Gioli, per la prima volta nel ruolo di conduttrice.

Responsabile dei progetti "non fiction" è Giovanni Bossetti, Manager che ha espresso la propria contentezza per : "come i progetti non fiction siano sempre più presenti tra i contenuti made in Italy".

Tra gli obietti di Netflix, dice Bossetti, c'è "quello di contribuire alla composizione di un’offerta italiana sempre più ricca e articolata, proponendo generi che spaziano dalle docu serie ai reality, e che abbiano come comune denominatore la volontà di trovare punti vista inediti per raccontare sempre di più e sempre meglio incredibili, divertenti, appassionanti storie italiane”.

I nuovi progetti non fiction annunciati oggi e in uscita nel 2022:

Wanna (Fremantle Italy) - una docu-serie crime con tocchi pop che ricostruisce e racconta gli aspetti noti ma soprattutto quelli meno noti di una donna e di una vicenda che sono anche il ritratto di un momento storico e di un’epoca televisiva in Italia.

lI Caso Alex Schwazer (Indigo Film) - un racconto senza filtri su ascesa, caduta e ricerca di redenzione di uno sportivo, sullo sfondo di un’intricata vicenda sportiva e giudiziaria.

Summer Job (Banijay Italia) - il primo reality originale italiano Netflix: quella che inizia come una vacanza paradisiaca si trasforma presto nella prima esperienza lavorativa per i dieci ragazzi e ragazze che compongono il cast. Alla conduzione, per la prima volta in questo ruolo, Matilde Gioli.

Infine, i film. Sara Furio, Direttrice dei film per l’Italia in Netflix, ha spiegato “Il nostro desiderio è portare ai nostri membri in tutto il mondo tante storie diverse e tutte autenticamente Made in Italy. Siamo molto contenti della varietà della nostra offerta di quest’anno, che spazia da film di azione a drama, da racconti di formazione a storie d’amore ed amicizia. Vogliamo continuare a lavorare al fianco dei nostri partner creativi italiani e trovare chiavi sempre nuove per portare ambiziose storie italiane al mondo”

I film annunciati oggi e in uscita nel 2022:

Rapiniamo il Duce (Bibi Film) - un ambizioso “heist movie” ricco di azione e di humour con la regia di Renato de Maria e con Pietro Castellitto, Matilda De Angelis e Isabella Ferrari, tra i protagonisti.

Il Mio Nome è Vendetta (Colorado Film) - un adrenalinico film di azione, sopravvivenza e vendetta ambientato nell’Italia del Nord. Scritto e diretto da Cosimo Gomez e con Alessandro Gassman nei panni del protagonista.

Love & Gelato (HT Film) - le avventure e disavventure - con tanto gelato! - di Lina, una giovane americana alla ricerca di se stessa e delle proprie radici in una scintillante Roma. Scritto e diretto da Brandon Camp.

Sotto il Sole di Amalfi (Lucky Red) - amicizie e amori in una magica estate nella splendida cornice della costiera amalfitana nel film sequel di Sotto il Sole di Riccione. Diretto da Martina Pastori, al suo debutto alla regia, con Lorenzo Zurzolo, Ludovica Martino, Isabella Ferrari e Luca Ward tra i protagonisti.

Per Lanciarsi Dalle Stelle (Lotus Film)- ispirata all’omonimo romanzo, l’emozionante storia di Sole, una giovane donna che dopo la morte della migliore amica, proverà ad affrontare e vincere tutte le sue più grandi paure. Diretto da Andrea Jublin, con Federica

