Alfredino Rampi una storia italiana, a 40 anni dalla tragedia di Vermicino, Sky racconta il trauma di un Paese in una miniserie

Alfredino Rampi una storia Italiana. Questo il titolo della miniserie di Sky che racconta l'episodio che ha colpito una generazione intera e cambiato la storia della televisione in Italia. La storia, nota a tutti, risale a quasi 40 anni: era l'estate del 1981 e tutto il paese si ritrovò incollato alla televisione a vedere il destino di un bambino di sei anni, caduto in un pozzo artesiano a Vermicino. Un episodio che ha colpito i giovanissimi, che si rivedevano in Alfredino, e i più grandi, che vedevano negli ogghi dei genitori del bambino la più grande paura che un genitore possa mai toccare.

ALFREDINO RAMPI UNA STORIA ITALIANA LA TRAMA

Tre giorni di agonia, 18 ore di diretta Rai e milioni di italiani che speravano di veder uscire il viso del piccolo Alfredo Rampi, dal pozzo artesiano dove era caduto, nella campagna di Vermicino, a sud di Roma. Era il 13 giugno 1981, quando Alfredino, il bambino di appena 6 anni, che i vigili del fuoco non riuscirono a tirar fuori dal buio di quel maledetto pozzo, 64 metri sotto terra, morì dopo essere scivolato dalle mani di Angelo Licheri, uno sconosciuto che accorse per tentare di salvarlo. Gli sfuggì dalle mani.

ALFREDINO RAMPI UNA STORIA ITALIANA - IL CAST

A 39 anni da quella tragedia, la prima ad essere raccontata in diretta televisiva, Sky ha prodotto (insieme a Marco Belardi, Sergio Leone e Lotus Production) la miniserie in 4 episodi, Alfredino - Una storia italiana - per la regia di Marco Pontecorvo, che vede Anna Foglietta, nei panni di Franca Rampi, la madre del bambino. Tra gli altri attori che compongono il nutrito cast troviamo Francesco Acquaroli, attore molto ricercato nell'ultimo periodo, (Suburra e Fargo 4) che interpreta il comandante dei Vigili del fuoco Elveno Pastorelli; Vinicio Marchioni, invece, è Nando Broglio, il vigile del fuoco che provò a tenere compagnia e a motivare Alfredo durante quelle lunghe. Luca Angeletti è il padre di Alfredo, Ferdinando Rampi, che quel pomeriggio del 10 giugno lasciò andare suo figlio nelle campagne di Vermicino, dove si trovavano in vacanza. Giacomo Ferrara, lo Spadino di Suburra, è Maurizio Monteleone, uno dei due speleologi che provò a recuperare il piccolo, e ancora Riccardo De Filippis (Romanzo Criminale – La serie) nei panni di Angelo Licheri, “l’Angelo di Vermicino”, ultimo a calarsi nel pozzo e a provare a salvare Alfredo, mentre Massimo Dapporto è Sandro Pertini, l’allora Presidente della Repubblica, che si recò personalmente sul luogo della tragedia.

Centro Alfredino. Sky sceglie di raccontare un evento doloroso che appartiene alla memoria storica dell’Italia e da cui, però, è scaturito qualcosa di prezioso: la vicenda di Alfredino, infatti, diede un impulso decisivo alla costituzione della Protezione civile come la conosciamo oggi, e grazie alla determinazione della mamma di Alfredino, è sorto il Centro Alfredo Rampi, che a giugno compirà 40 anni di attività, e che per l'occasione prevede un ricco calendario di celebrazioni per onorare la memoria di Alfredino.

