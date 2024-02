Sanremo, Russell Crowe rivela: «Sono cresciuto in una casa dove si ascoltava tanta musica»

Russell Crowe, 59 anni, torna al Festival di Sanremo dove era già stato più di venti anni fa, nel 2001. «Sono cresciuto in una casa dove si ascoltava tanta musica, era uno sfogo creativo molto importante», ha racconta l'attore in sala stampa nella città dei fiori. Oggi l'ex gladiatore si esibirà con il suo grupo - "The Gentlemen Barbers" - sul palco dell'Ariston dove canterà "Let Your Light Shine".

L'amore per la musica

La star del cinema è orgoglioso delle sue origini italiane e lo fa non nel ruolo di attore, ma in quello di musicista con la sua band Gentlemen Barbers per annunciare i suoi concerti estivi nel nostro Paese tra giugno e luglio. «La musica per me è sempre stata centrale: alle superiori il mio obiettivo era fare musica. A 16 anni facevo concerti nei piccoli teatri, a 17 anni ho inciso il primo disco. Se mi si chiedeva qual era il mio mestiere, non avevo dubbi: il musicista. Sono 35 anni che faccio cinema, ma la musica c'è da molto prima».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Febbraio 2024, 22:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA