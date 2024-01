Sanremo 2024, emozione alla prima prova con l'orchestra: da Emma a Geolier e Angelina Mango. «Tremano le gambe»

di Redazione Web

Nella sede Rai di Saxa Rubra si è svolto un altro rito cruciale del periodo prefestivaliero: le prime prove degli artisti in gara a Sanremo 2024 con l'orchestra. Un momento particolarmente emozionante per gli artisti che non lo avevamo mai affrontato e che quest'anno sono tantissimi. Con gli arrangiamenti per l'orchestra e tanti strumenti suonati dal vivo, i brani acquistano una pienezza e un fascino diverso, anche per chi li ha creato e cantati. E infatti i più emozionati e stupiti, a guardare le prime reazioni nel backstage delle prove, affidate ai microfoni del sito di Rainews, sono chiaramente gli artisti che di solito si muovono su suoni elettronici, beat ed effetti creati al computer.

I commenti degli artisti

Il rapper napoletano Geolier, trionfatore delle classifiche dell'ultimo anno, al suo primo Sanremo ha commentato: «La prova con l'orchestra è stata spettacolare - ha detto - perché il pezzo prende +10 punti con l'orchestra.

Stesso stupore per Clara Soccini, in arte semplicemente Clara che molti già conoscono anche come la Crazy J di Mare Fuori: «Sono emozionatissima, una sensazione bellissima -ha detto -. La canzone diventa ancora più vera, perché è tutta suonata, sono gli strumenti, diventa magica», ha aggiunto. Emozione da togliere il fiato anche per Angelina Mango che ha confessato: «Mi tremavano le gambe». Ma a conferma del fatto che la prima prova con l'orchestra è un momento ad altissimo tasso emotivo anche per chi il palco dell'Ariston lo conosce già bene anche Emma Marrone ha confessato di aver avuto all'inizio le gambe che tremavano. Ma poi, ha aggiunto, «L'avrei cantata altre cento volte».

