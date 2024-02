Sanremo 2024, Amadeus a sorpresa a Radio2: «Sono stanco, la sera mi addormento mentre Giovanna mi fa domande»

A sorpresa, il direttore artistico e conduttore del Festival Amadeus, ha fatto capolino all’OVS Store in diretta su Rai Radio 2, l’unica radio ufficiale di Sanremo 2024, a “La versione delle due” con Andrea Delogu e Giovanna Civitillo mentre era in corso un’intervista allo storico direttore di palco Pippo Balistreri: «Davanti a Pippo io aspetto solo di imparare, lui è la storia del Festival con 41 edizioni, una sicurezza per Sanremo e per la musica. Una di quelle persone che andrebbero tutelate ai beni culturali…Io toglierei il cavallo e metterei Pippo, o Pippo a cavallo», ha scherzato Amadeus.

Amadeus a sorpresa a Radio 2

«Sono felice di essere qui, lo studio è bellissimo, scusate l’incursione ma ci tenevo ad essere qui nel giorno della prima puntata del Festival» ha aggiunto. «Se sono emozionato? C’è il record di presenze, il successo di tutte le trasmissioni Rai, sono contento. Emozionato sempre, anche se poi abbiamo talmente tante cose da fare che non hai il tempo di metabolizzare. Probabilmente la vera emozione sarà nel momento in cui partirà la sigla e tu sei lì dietro che aspetti di entrare.

Scherzando con Andrea Delogu a proposito delle domande di Giovanna Civitillo ha aggiunto: «Già me ne fa mille durante la giornata…Sai che la sera lei parla continuamente e io dormo mentre mi parla, sono stanchissimo e a un certo punto mi addormento sentendo la sua voce». Parlando della conferenza stampa appena conclusa ha poi speso belle parole per il co-conduttore della prima sera, Marco Mengoni: «Bello è bello, cantare canta bene, un ragazzo simpaticissimo ironico, autoironico, divertente, sempre pronto. Lo sapevo perché l'avevo conosciuto l'anno scorso e farà sicuramente una bellissima serata», ha concluso.

