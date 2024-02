di Alessia Di Fiore

No al 5 stelle. Per tutta la durata del Festival, quest'anno Amadeus ha scelto di alloggiare. insieme a tutto lo staff e a Fiorello, in un un 3 stelle vicino all'Ariston. La scelta del conduttore di Sanremo ha sorpreso chi pensava che un personaggio televisivo di quel calibro potrebbe permettersi un hotel con un numero ben più elevato di stelle.

Una scelta comoda Ad Amadeus e Fiorello non sembra importare, al lusso hanno preferito la comodità e la vicinanza alla location del festival. «Amadeus per il suo quinto Festival ha scelto nuovamente l’Hotel Globo, albergo a tre stelle, adiacente al Teatro Ariston. La stessa struttura ospita anche il suo gruppo di lavoro e l’amico Rosario Fiorello», si legge su Dagospia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Febbraio 2024, 16:59

