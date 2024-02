Sanremo 2024, Mr Rain risponde alla frecciatina di Lazza: «Posso invitarlo a casa mia, ci beviamo un caffè e lui mi sente suonare»

di Dajana Mrruku

Tutto è partito da un tweet di Lazza che di innocuo non aveva nulla (difatti è stato cancellato poco dopo). Il cantante che ha partecipato lo scorso anno a Sanremo con "Cenere" ha scritto su X: «Invece di lamentarvi dell'autotune, lamentatevi degli artisti che fanno finta di suonare uno strumento che non hanno mai toccato in vita loro, perché in TV fa figo. Mi sembra uno sputo in faccia a chi suona davvero, sono 2 anni che me la tengo sta cosa».

In molti hanno subito collegato la frecciatina a Mr Rain, visti i precedenti dissapori tra i due. E il cantante di "Due altalene" ha risposto alla provocazione.

La risposta di Mr Rain

Mr Rain, intervistato da Rtl 102.5 ha espresso la sua opinione sulla frecciatina neanche troppo velata di Lazza. «Cosa ne penso del tweet di Lazza? Io so suonare il pianoforte, cosa devo fare? Posso invitarlo a casa mia, ci beviamo un caffè e lui mi sente suonare», ha detto Mr Rain con molta leggerezza e tranquillità.

La rivalità tra i due cantanti risale a qualche mese fa, quando Lazza mando l'ennesima frecciatina a Mr Rain (e Sangiovanni) dopo la pubblicazione di "La fine del mondo" che era un po' troppo simile al ritornello di "Panico".

