Sanremo 2024, Geppi Cucciari delusa da Amadeus per l'esclusione: «Ha preferito la sua antagonista Teresa Mannino»

Il Festival di Sanremo guarda avanti. Per forza. Inevitabile. Amadeus chiude il suo fortunato ciclo e in Viale Mazzini si sta già studiano chi potrebbe succedergli. Si pensa a una coppia di conduttori. Non è un segreto.

I conduttori per Sanremo 2025

Uno dei principali candidati al maschile è Stefano De Martino. La sorpresa è semmai al femminile: Geppi Cucciari. La comica, amatissima negli ambieti radical chic, secondo il settimanale Oggi ci sarebbe rimasta male per la scelta di Amadeus di escluderla da una delle serate dell'Ariston. Una scelta che è ricaduta invece «su Teresa Mannino, sua storica antagonista alla co-conduzione di una delle serate del prossimo Festival di Sanremo».

Sempre secondo il settimanale diretto da Carlo Verdelli, "Geppi mira da sempre al palco dell'Ariston e il suo potente agente Beppe Caschetto potrebbe riuscire comunque a portarla come ospite in Riviera".

