Geppi Cucciari: «Avere 50 anni è bello, punto sul fascino. Ma non mi piaccio: a volte allo specchio non accendo manco la luce»

di Redazione Web

Con la sua spontaneità e la risposta sempre pronta Geppi Cucciari (50 anni) è una delle comiche più apprezzate in Italia e ha conquistato tutti, persino il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In una recente intervista a Repubblica, Cucciari ha ricordato con molto affetto lo sketch in cui ha chiesto al Presidente di mantenere sempre la stessa espressione perché «ci rassicura molto, sa di casa». «Ogni volta che lo incontro però - racconta - mi guarda con un misto di tenerezza e di paura. Da parte mia per lui c’è un affetto strabordante».

La comica e conduttrice ha anche confidato di essere molto insicura, nonostante una carriera passata sui palchi.

Le insicurezze di Geppi Cucciari

«La notte dormo poco e male», ha spiegato la comica. «Non mi rivedo mai perché non mi piaccio.

Cucciari ha compiuto 50 anni lo scorso anno e li rivendica tutti: «Avere 50 anni è bello, ho il vantaggio di non dover combattere contro la sfioritura della bellezza. Ci sono altre cose: c’è il fascino, puntiamo su quello».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Gennaio 2024, 11:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA