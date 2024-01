Sanremo 2024, Alessandra Amoroso rivela: «Ho pianto e ho fatto fatica a cantare». Cosa è successo?

di Cristina Siciliano

Ci siamo. Il Festival di Sanremo è alle porte. A distanza di qualche giorno dall'inizio della kermesse, però, ci sono ancora alcune caselle da riempire. Una cosa è sicura: tanto più se, come quest'anno, i brani in gara sono ben trenta. Il temutissimo palco dell'Ariston dove si esibiranno i big della canzone italiana sta per trasformarsi in una sorta di corolla in fiore. Tuttavia, nelle ultime ore Alessandra Amoroso è stata intervistata da Peppe Vessicchio e ha rivelato le prime emozioni e sensazioni per questa nuova esperienza.

La rivelazione

Alessandra Amoroso presenterà a Sanremo il brano "Fino a qui" che anticipa il suo nuovo album in uscita prossimamente. «Io mi sento abbastanza pronta perché ho trovato la canzone per me - ha spiegato Alessandra Amoroso a Peppe Vessicchio -.

Di conseguenza, Vessicchio ha subito preso la parola: «Io non posso trattenermi dal fatto di dirti che sei sempre una delle mie preferite».

«Grazie maetro, ti voglio molto bene», ha concluso con un sorriso radioso e genuino.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Gennaio 2024, 18:25

