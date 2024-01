Amadeus e il Festival di Sanremo: «Tutti si erano dimenticati di me. Ferragni? Chi è famoso non può fare errori». La confessione su Maria De Filippi

Amadeus a 61 anni è pronto per una nuova edizione del festival di Sanremo, con 30 artisti in gara e 5 co conduttori pronti a stupire e ad emozionarsi insieme ai telespettatori che seguono con entusiasmo la kermesse sul palco del teatro Ariston. Amadeus ha saputo rivoluzionare il Festival con gentilezza ed educazione, proponendo artisti freschi e giovani, accanto a chi è salito numerose volte su quel palco, prendendosi delle responsabilità e dei rischi non indifferenti, ma come si dice, «la fortuna aiuta gli audaci».

Il conduttore ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair all'alba del festival, dove racconta il suo approccio alla televisione e ricorda i momenti più difficili.