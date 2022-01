Sanremo 2022, Roberta Capua è negativa: «Pronta e carica per PrimaFestival»

Roberta Capua è negativa. La presentatrice è guarita dal Covid e si prepara alla conduzione di PrimaFestival. «Carica come non mai per PrimaFestival – fa sapere dal suo profilo Twitter la conduttrice –. Le tre dosi di vaccino mi hanno permesso di affrontare il contagio senza complicazioni e, fortunatamente, in tempi rapidi. Un enorme grazie a tutti per le tantissime testimonianze d'affetto».

…E carica come non mai per #PrimaFestival!

Le tre dosi di vaccino mi hanno permesso di affrontare il contagio senza complicazioni e, fortunatamente, in tempi rapidi.

Un enorme GRAZIE a tutti per le tantissime testimonianze d’affetto!#RobertaCapua #Sanremo2022 pic.twitter.com/ck7M6eimGC — Roberta Capua (@Roberta_Capua_) January 27, 2022

L'ex Miss Italia era risultata positiva al Covid lo scorso sabato, a dieci giorni dall'inizio del Festival di Sanremo 2022 e il rischio era che si rendesse necessaria una sostituzione dell'ultimo minuto o una conduzione da remoto. Per fortuna, grazie alle tre dosi di vaccino, la guarigione per Roberta Capua è stata rapida. PrimaFestival andrà in onda regolarmente dopo il tg1 a partire da sabato 29 gennaio.

