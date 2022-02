Loredana Berté, mini dress in velluto: il suo look incanta Sanremo 2022

La combo è sempre la stessa: black and white (o giù di lì) anche per Loredana Bertè e Achille Lauro, che alla quarta serata di Sanremo 2022 portano un grande classico della canzone italiana, Sei bellissima.

La tua lettera mi ha davvero commossa, sei un’anima sensibile @achilleidol 💙

Questo ricordo lo porterò per sempre con me💙👠🏳️‍🌈 @SanremoRai #Sanremo #sanremo22 — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) February 4, 2022

Loredana Bertè e Achille Lauro a Sanremo 2022.

Più passano gli anni, più la rock star accorcia l'abito, ma i fan apprezzano. Loredana Nostra Signora non ha bisogno di grandi firme della moda per farsi notare sul palco. Il minidress in velluto viola con spacchetto audace è un inno alla femminilità e rivela un paio di gambe da ragazzina, assolutamente invidiabili.

Cambio di rotta per Achille Lauro che, calata la maschera da bad boy delle scorse serate, si veste da principe con un outfit total white firmato Gucci. Anche stasera niente scarpe, ma almeno giacca e pantaloni restano al loro posto dall'inizio alla fine e anche l'esibizione ne guadagna in eleganza. Con tanto di baciamano finale.

