Sanremo 2022, Highsnob risponde a Junior Cally: «Accuse infondate, il brano è mio». E resta in gara

Highsnob risponde a Junior Cally, che lo accusava di aver scritto insieme a lui il brano in gara a Sanremo, nel giorno in cui parte lo stesso Festival (con Highsnob regolarmente in gara). Junior Cally affermava di essere stato escluso dalla paternità del brano: un problema che però non si è rivelato tale per Amadeus, che nei giorni scorsi ha confermato che la canzone resta in gara.

«A seguito delle accuse di "usurpazione" mosse da Antonio Signore in arte "Junior Cally" nei confronti di Michele Matera in arte "Highsnob" con riferimento all'opera denominata "Abbi cura di te" appare doveroso precisare che le stesse sono da ritenersi del tutto infondate e diffamatorie», hanno fatto sapere in una nota congiunta trasmessa all'ANSA il management dell'artista e l'etichetta Believe. «Come già condiviso da Believe e gli editori coinvolti con la Rai e l'organizzazione del Festival, le evidenze dimostrano come sia da attribuire unicamente a Matera e ai suoi co-autori la paternità esclusiva dell'opera, così come risultante dal legittimo deposito effettuato presso la Siae».

