Sanremo 2022, lo show di Fiorello e la profezia: «Amadeus devi baciare il direttore di Rai1»

A grande richiesta sul palco dell'Ariston torna Fiorello. Nella prima serata della 72^ edizione del Festival di Sanremo, lo showman Fiorello, nonchè amico del conduttore e direttore artistico, Amadeus, ritorna per la terza volta a Sanremo. A conferma della sua innata ironia, Fiorello ha scelto un ingresso nel suo stile. Maschera nera glitterata, occhiali da sole neri e mantello, Fiorello entra dalla platea e misura la temperatura al pubblico: «Buonasera a tutti!» dice con sottofondo musicale, e subito dopo: «Quanto mi siete mancati! Sono la vostra terza dose, sono il booster».

«Ecco il mio ex amico, Fiorello» dice Amadeus per presentarlo. «Il primo anno sono venuto per amizia, il secondo per confermare l'amicizia, il terzo per romperla» dice Fiorello scatenando la risata del pubblico.

Immancabile il riferimento al rieletto Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «Un applauso per il nostro presidente» urla Fiorello invocando il coro del pubblico. Ironia anche sugli effetti del vaccino: «Questi sono i poteri forti, è il 5G» dice mentre muove velocemente il braccio.

Momento clou: la profezia. Per sancire il buon esito del festival, Fiorello invita Amadeus a baciare, con mascherina, il direttore di Rai1, Coletta: «Baciatevi per ottimi ascolti» dice scoppiando a ridere. E poi, momento musica: Samba triste per il conduttore e l'ospite d'onore. Sorrisi e balli su canzoni tristi: pubblico in delirio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 22:12

