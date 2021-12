Sanremo 2022: da Gianni Morandi ad Aka7Even, CHI svela i nomi dei primi 16 cantanti big in gara. In attesa di scoprire i nomi ufficiali il 15 dicembre, in prima serata su Raiuno, durante la finale di Sanremo Giovani, Alfonso Signorini "spoilera" gran parte del cast.

Come avvenne quasi due anni fa il magazine CHI, diretto da Alfonso Signorini anticipa Amadeus è svela quasi tutto il cast dei Big che parteciperanno alla 72ma edizione del Festival di Sanremo 2022, che andrà in onda su Rai 1 dall'1 al 5 febbraio.

Amadeus dovrebbe comunicare i 22 Big scelti dalla commissione artistica del festival proprio durante la diretta su Rai1 della finale di Sanremo Giovani, il prossimo 15 dicembre, che quest'anno promuoverà due cantanti direttamente nella gara di febbraio. Saranno dunque in tutto 24 gli artisti a sfidarsi per la vittoria, senza distinzioni tra Nuove Proposte e Big.

SANREMO 2022, I BIG IN GARA SECONDO CHI

Emma

Elisa

Boomdabash

Donatella Rettore con Ditonellapiaga

Tecla con Alfa

Rkomi

Aka7Even

Ariete

Orchestraccia

Giovanni Caccamo

Le Vibrazioni

Giusy Ferreri

Fabrizio Moro

Il Tre

Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese

Gianni Morandi



