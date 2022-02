Sanremo 2022, allarme al festival: fermate tre persone con pass falso per entrare all'Ariston

Quando si dice: fare carte false per Sanremo. Ieri sera al teatro Ariston è scattato l'allarme quando un agente di polizia addetto ai controlli ha smascherato una persona che stava cercando di accedere esibendo un pass contraffatto. L'uomo è stato subito bloccato e portato in commissariato. Ma il caso ha fatto immediatamente alzare il livello di allerta delle forze di polizia per la vigilanza del festival. E, infatti, non era il solo. I poliziotti hanno scoperto altre due persone, provenienti dalla Sicilia, entrambe con un pass apparentemente vero ma dopo i dovuti controlli sono risultati anch'essi contraffatti in maniera molto precisa.

Tutte e tre le persone sono state portate in commissariato per l'identificazione. Nei loro confronti è scattata una denuncia per truffa.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Febbraio 2022, 19:08

