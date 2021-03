Sanremo 2021, errore durante la proclamazione del vincitore: «I potenti mezzi della Rai». Ecco cosa è successo

Fedez e Francesca Michielin conquistano il secondo posto al Festival di Sanremo, ma qualcosa stona durante la proclamazione del podio. Amadeus, mostra il foglio con la classifica che vede la coppia al secondo posto dopo i Maneskin e prima di Ermal Meta, ma molti notano l'errore nel nome della cantante.

Il cognome di Francesca non è stato scritto correttamente, ma viene riportato come Michelin. Molti su Twitter hanno notato l'errore e non solo hanno fatto riferimento alla "i" mancante ma anche al fatto che il podio dei vincitori di Sanremo è stato riportato su in cartoncino scritto a penna. A tal riguardo c'è chi ironizza parlando di "Potenti mezzi" della Rai.

L'errore non cancella certo la gioia della coppia che ha iniziato questo Sanremo in salita dopo la gaffe di Fedez che sui suoi social ha fatto ascoltare poche parole della canzone rischiando la squalifica. Tanta tenzione sul palco per il cantante in questi giorni e tante dirette social che hanno coinvolto sempre più i followers in questa loro avventura sanremese. Dopo la vittoria i cantanti si sciolgono dopo tanti giorni e abbracciano i Maneskin loro amici, dopo averli supportati per tutto il televoto. Un esempio di sportività e solidarietà nel mondo dello spettacolo che soprattutto in un momento difficile come questo scalda il cuore.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Marzo 2021, 10:59

